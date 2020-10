La Tigresa del Oriente es una de las artistas afectadas económicamente por la pandemia, ya que no puede realizar conciertos masivos debido a las nuevas leyes de bioseguridad para frenar el contagio de la COVID-19.

La popular cantante conversó con Trome y comentó que la Municipalidad de La Victoria la dejó sin sus ahorros al cobrarse una deuda que desconocía de su cuenta bancaria.

“Un amigo muy querido me hizo un depósito en mi cuenta de ahorros para ayudarme cuando estaba con el coronavirus, y fui convaleciente a retirar el dinero para comprar los víveres y me enteré que la Municipalidad de La Victoria se llevó mi dinero por una deuda que desconocía", comentó La Tigresa.

Luego continuó con: "he pedido que me devuelvan el dinero y no me hacen caso, por eso, pido ayuda al alcalde George Forsyth para que vea mi caso. No me niego a pagar, pero que me lo financien y me devuelvan el dinero para poder vivir”.

