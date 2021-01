La modelo y empresaria, Tilsa Lozano no descartó la posibilidad, de que su futura boda con Jackson Mora pueda ser televisada. Así lo dijo en una entrevista para América Espectáculos.

Aunque Jackson Mora aún no le ha pedido la mano, la modelo sí visualiza la posibilidad de compartir ese día tan importante de su vida con sus fanáticos. Eso sí, fue muy sincera y aseguró que tiene que ser previo pago.

“Depende cuánto me paguen”, señaló entre risas la modelo y agregó: “Gratis no. Gratis me caso yo sola, pero si hay una propuesta interesante voy a hacer el sacrificio”, señaló la exVengadora.

Tilsa espera un buen anillo de compromiso, pero aclaró que no tendría que ser muy ostentoso. “Me gusta lo clásico”, precisó.

Pese a que su pareja ha protagonizado más de un ampay, Lozano aseguró que confía en él y que no sería capaz de revisarle el celular.

“Él sabe que yo no le reviso el celular, no le reviso las redes sociales. Sé que si hace algo va a salir porque esas son las que primero hablan para los titulares”, precisó.