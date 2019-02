Tilsa Lozano acusa a Salim Vera de fomentar la violencia contra la mujer (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras conocer la violenta reacción que tuvo Salim Vera frente a la salsera Daniela Darcourt, Tilsa Lozano no pudo ocultar su molestia y arremetió contra el vocalista de 'Líbido'.

"Los fans se excusan que Salim siempre actúa así en los conciertos. Todo bien, pero hazlo cuando a ti te toque cantar. Rompe la guitarra, rompe tu pantalón, el calzón. En tu momento. No hagas esto cuando tu compañera, tu colega, una mujer, una artista, está haciendo su trabajo", expresó enérgicamente la ex 'Vengadora'.

La conductora de 'En exclusiva' también acusó al cantante de rock de fomentar la violencia contra la mujer con esa actitud.

"Nadie, ni tú ni nadie, tiene derecho de fomentar la violencia. Estamos en una época de no violencia contra la mujer, no al maltrato. Estamos tratando de que no hayan mujeres muertas todos los días, y a ti porque te parece gracioso, fomentas a que la gente se ponga agresiva", agregó Tilsa Lozano.