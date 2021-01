Tilsa Lozano denunció públicamente que no la quisieron atender en la Clínica Delgado, cuya sede está ubicada en Miraflores. La expresentadora de televisión usó su cuenta de Instagram para compartir en sus stories unos videos en lo que explicó qué fue lo que sucedió.

“Hola bueno les cuento que estoy aquí en la Clínica Delgado, en emergencia. No me quieren tomar la temperatura, no me quieren atender, dicen que como me duele la cabeza entonces tengo que esperar dos horas para ver si me atienden porque puedo tener COVID-19″, indicó al inicio de los clips.

“Así que voy a hacer una denuncia pública sobre la clínica. Mi hijo ha estado con tos durante dos días entonces no me pueden atender, no les da la gana de atenderme voy a etiquetar a la clínica para que todo el mundo sepa que no les da la gana de atenderme”, agregó.

Tilsa Lozano denuncia que no la quisieron atender en una conocida clínica local

Minutos después, Lozano se grabó sentada en su auto, desde donde precisó mejor qué fue lo que sucedió. “Bueno estoy sentada en mi carro, como verán, porque no les da la gana de atenderme en esta clínica. Les cuento un poco: mis dos hijos han nacido aquí, hay maravillosos doctores a los que estimo mucho, mis hijos se tratan aquí, yo me trato aquí, pero hoy me he llevado una decepción terrible”, señaló.

Luego explicó que su pequeño “Massimo ha estado enfermo, ha estado con moquitos un par de días, y a mí me duele la cabeza y no tengo moco, no tengo fiebre, no tengo nada, solo me duele la cabeza y tengo un poco de garraspera y no les ha dado la gana de atenderme, me han dicho que debo esperar dos horas”.

La exvengadora se mostró indignada porque, según dijo, “ni siquiera me quieren tomar la temperatura” y agregó que le indicó al personal que “si soy una posible paciente COVID-19, entonces háganme una prueba, y tampoco me la quieren hacer. No me quieren mandar al laboratorio para que me hagan el examen y descarten que no tenga (coronavirus) y me puedan atender”.

Tilsa Lozano manifestó que les dijo a quienes se negaban a atenderla: “Tú quieres que yo me quede acá dos horas, para que me metas a un pabellón de COVID para saber si tengo o no, y si no tengo me vas a meter ahí para que de paso me contagie… No sería lo más lógico que primero me hagan el examen si tengo o no Conclusión: Me tuve que ir de la clínica, así que no vengan”.

Finalmente, y ya desde su domicilio, la pareja de Jackson Mora mostró otro clip donde dejó en evidencia que se sometió a la prueba rápida para descartar COVID-19 y salió negativa e indicó que también le iban a realizar la prueba molecular para confirmar el resultado.

Tras ver el comunicado que publicó la Clínica Delgado, Tilsa Lozano volvió a recurrir a sus redes sociales para expresar su molestia contra el centro médico.

“No me quisieron hacer el triaje, no me quisieron tomar la temperatura, no quisieron hacerme el descarte de covid (...) Me dijeron que podían llevarme a un pabellón donde van los posibles pacientes, mientras tanto se negaban a atenderme y yo debía esperar dos horas”, reiteró la ex ‘Vengadora’ en sus historias.

Asimismo, cuestionó que la clínica le haya llamado para pedir disculpas y luego emitió el comunicado donde desmentían su versión. “Recibí una llamada disculpándose a mi celular y ahora veo que niegan por medio de este comunicado. Realmente vergonzoso”, añadió la modelo.

Clínica se pronuncia sobre caso de Tilsa Lozano

Por su parte, la Clínica Delgado emitió un comunicado en el que responde a la denuncia realizada por Tilsa Lozano en las redes sociales y explica que la atención brindada es parte de los protocolos que tienen frente al COVID-19.

“A todos nuestros pacientes que llegan a emergencia con sintomatología de COVID-19, se les realiza el triaje en un espacio físico específico y diferente al área de emergencia para evaluar su estado de salud, minimizando así el riesgo de exposición para otros pacientes que no tienen indicios de esta enfermedad”, indica el comunicado.

Asimismo, la institución negó que no se le haya querido atender a la ex ‘Vengadora’ en sus instalaciones. “Por voluntad propia, ella no quiso llevar a cabo su atención de acuerdo a nuestros protocolos para pacientes con sintomatología de COVID -19, y cumplir con el triaje respectivo, desistiendo de continuar así con su evaluación médica”, agrega la clínica Delgado.

