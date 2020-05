Tilsa Lozano denunció durante un enlace en vivo con el programa ‘En boca de todos’ que teme por su seguridad, luego de que se percatara que una persona estuvo grabando su casa durante varias horas, en alusión al reciente ‘ampay’ que difundió Magaly Medina en su programa.

“No sé de que canal será, he tenido a una persona parada en la puerta de mi casa, durante horas, grabando mi casa, sabiendo que yo hace unos meses he sido víctima de robo. Hoy que Jackson ha estado trabajando, lo han estado persiguiendo en un carro, lo han cerrado, lo han parado, le han metido el micrófono. (...) Eso no es mantener el distanciamiento social, una cosa es trabajar y otra es estar persiguiendo y pudiendo generar accidentes o no mantener el distanciamiento social que es el lo que se tiene que hacer”, dijo la ex ‘Vengadora’.

Asimismo, Tilsa Lozano desmintió que su pareja Jackson Mora haya violado las restricciones de la cuarentena para visitarla y justificó su presencia en el edificio.

“Me da pena que no hayan grabado también cuando viene el padre de mis hijos a dejarnos comida, remedios, pañales y cosas que mis hijos necesitan", agregó la empresaria.

Tilsa Lozano aseguró que tanto a Jackson Mora como a su expareja Miguel Hidalgo solo los ha recibido en la cochera de su edificio para no exponer a sus hijos ni a su padre, quien actualmente está viviendo con ella.

