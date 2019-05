Tilsa Lozano: "Desde que Magaly Medina me entrevistó su carrera se fue en picada" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tilsa Lozano volvió a responderle a Magaly Medina, luego de que la popular 'Urraca' la llamara "picona" por deslizar una supuesta infidelidad de su esposo Alfredo Zambrano.

"Yo no lo tomo personal, si yo tuviese un 'ampay' del notario también lo sacaría. Para empezar, yo no soy la productora de mi programa, ella sí. El que se pica, pierde", comentó la ex 'Vengadora' ante las cámaras.

Asimismo, Tilsa Lozano recordó la entrevista donde se enfrentó a Magaly Medina y aseguró que desde ese momento su carrera en la televisión "se fue en picada".

"No lo va a superar jamás, porque desde que pasó eso su carrera se fue en picada. Dos semanas no salió su programa, después tuvo un programa donde solo hacía dos puntos de ráting y que yo sepa, ahora no le está yendo nada bien. 'Combate' hacía mucho mejor ráting, era una inversión más barata de lo que están invirtiendo en ella", agregó la conductora de 'En Exclusiva', quien también reveló que 'Magaly TV, la firme' tendría hasta julio para levantar el ráting si no quiere ser sacado del aire.

Mira aquí la entrevista de Magaly Medina a Tilsa Lozano: