Tilsa Lozano hace revelación sobre supuesto encuentro entre 'Loco' Vargas y Aída Martínez (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que Aída Martínez revelara en 'El valor de la verdad' que el exfutbolista Juan Manuel Vargas intentó besarla tras una fiesta ocurrida en San Miguel, Tilsa Lozano sorprendió al hacer una revelación sobre el supuesto encuentro.

La ex 'Vengadora' contó que el episodio que narró Aída Martínez no sería tan antiguo como se cree, sino de hace aproximadamente un año.

"La información que tengo yo es que esto no habría pasado como hace muchos años atrás. La información que me dieron en la mañana, una persona muy cercana a la familia fue que esto habría sido hace no tanto tiempo. Esa es la versión que a mí me han dado y que podría ser, yo no estoy asegurando nada", comentó la conductora de 'En exclusiva'.

Finalmente, Tilsa Lozano señaló que la única persona que puede confirmar la fecha del incidente es la modelo Aída Martínez, quien también contó que le tiró una cachetada al 'Loco' Vargas tras su intento de besarla.