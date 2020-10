La actual pareja de Tilsa Lozano, Jackson Mora, fue captado cenando con una misteriosa mujer la noche del último martes en un conocido restaurante de Chacarilla.

En las imágenes difundidas por ‘Magaly TV, la firme’, se puede ver a Jackson Mora cenando con una mujer que no es la ex ‘Vengadora’. Además, se observan dos copas de vino en una mesa que es solo para dos personas.

“Ha sido una reunión de trabajo con mis patas. Ha pasado mucha gente por allí y yo los he saludado, es un restaurante conocido que queda a tres cuadras de mi casa", respondió en un primer momento Jackson Mora ante las cámaras de Magaly Medina al ser consultado por su salida nocturna.

Jackson Mora es captado cenando con una mujer que no es Tilsa Lozano. (Video: ATV)

Sin embargo, al ser interrogado específicamente por la mujer con la que fue captado, Jackson Mora no pudo ocultar su nerviosismo y atinó a decir que se trataba de una amiga que conoce hace muchos años.

"Ella es una amiga que conozco de toda la vida, yo he estado en mi mesa y ella estaba con su amiga. Yo me he acercado a saludarla, somos amigos hace más de 15 años. La vi y la saludé, no es que haya salido con ella”, agregó el luchador pese a las imágenes que demostraban lo contrario.

Cabe mencionar que el programa de espectáculos también mostró que Jackson Mora salió del conocido restaurante pasada las nueve de la noche, aunque no se pudo corroborar que estuviera en su auto con su acompañante.

