Tilsa Lozano le mandó indirecta 'Loco' Vargas por darle like a fotos de Yahaira Plasencia (VIDEO)

Tilsa Lozano tuvo que presentar por primera vez en su programa "En Exclusiva" una nota que trataba de su ex Juan Manuel 'Loco' Vargas, quien le da "like" a las fotos en Instagram de Yahaira Plasencia. Con esto, la exconejita no dudó en mandarle indirecta, insinuando que sigue coqueto.

"Juan Manuel Vargas, más conocido como el 'Loco' Vargas, se retiró de la canchas, pero parece que de otras canchas no se ha retirado porque hemos encontrado que le pone like a las fotos de Yahaira, pero le pone like donde sale el pack completo", comentó la exvengadora.

Lozano indicó que es una falta de respeto que el 'Loco' le de like a fotos de Yahaira Plasencia mientras está casado. "Él no la sigue (en Instagram) a Yahaira, y si yo no te sigo y le doy like a cuatro fotos, bueno me parece que es una falta al respeto", dijo Tilsa. "¿Qué te parece mal?", le preguntan. "No me parece mal, me parece sospechoso", respondió.

Y luego, Tilsa Lozano admitió que Juan Manuel Vargas está bloqueado de su cuenta de Instagram: "Yo lo tengo bloqueado, por eso lo tengo que ver del tuyo (la red social de Natalia Otero)", concluyó.