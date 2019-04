Tilsa Lozano responde así a Blanca Rodríguez y a Angie Jibaja (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tilsa Lozanono se quedó callada y esto les tuvo que contestar a Blanca Ramírez y a Angie Jibaja.

La conductora de "En Exclusiva" adelantó que dejó grabado el programa para jueves y viernes santo,ya que irá con su familia a disfrutar el feriado largo. Y aseguró que la verán con el padre de sus hijos.

"Tenemos una buena relación (...) no se si vamos a estar juntos y revueltos pero juntos, sí"

Sobre la declaración de Blanca Rodríguez, al creer en su esposo Juan Vargas, por haberle dado like en las fotos del Instagram de Yahaira Plascencia, Lozano manifestó: "No tengo nada que decir, yo hablo de lo que tenga que hablar en mi programa, no es personal, yo no hago la pauta, cualquier queja que vaya con mi productor", sentenció la conductora de televisión.

Acentuó de que ella es una en su vida personal y es otra en su vida laboral: "Una cosa es Tilsa la conductora, y otra soy yo, yo que me resbala todo, y como conductora tengo que leer todo de quien me pongan a hablar, ese es mi trabajo".

"¿Alguna vez me has visto contestar con ella? No, pues, yo no hablo de ella Lo que se comenta es los likes que él (Juan Vargas) le pone a ella, yo no hago la noticia, que vayan a reclamarle a los que generan la noticia, no a los que la comentan ", puntualizó Tilsa Lozano sobre Blanca Rodríguez

También se dio el tiempo para contestarle a Angie Jibaja, por el impedimento de salida del país de esta última: "Es parte de las consecuencias, yo lo que interpuesto es garantías por mi vida, ya después si ese pedido hay un impedimento de salida, es un tema que yo no lo manejo, a ella ya se la ha citado un par de veces para rendir su manifestación, y no ha asistido ", puntualizó la ex conejita.