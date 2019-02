Tilsa Lozano respondió si hablará del ‘Loco’ Vargas en caso vuelva a 'El Valor de la Verdad'

Síguenos en Facebook

A poco de estrenarse una nueva temporada de 'El valor de la verdad', Tilsa Lozano se pronunció sobre su posible retorno al sillón rojo.

“Se está especulando. ¿Si tendría problemas de sentarme? Todavía no lo sé, tendría que evaluarlo un poco más. Ahora no hay un no o un sí al programa aún”, comentó la popular 'Tili'.

Asimismo, la ex 'Vengadora' señaló que han pasado nuevos episodios en su vida de los cuales podría hablar en el programa.

“Lo que pasa es que yo me senté en el 2013 y estamos en el 2019, han pasado 6 años, eso quiere decir que en mi vida han pasado muchas cosas nuevas. Tilsa tiene una vida muy amplia como lo de mi vida con Miguel (Hidalgo, papá de sus dos hijos), lo de mis amigos y otras cositas…”, agregó la conductora de televisión.

Aunque anteriormente aseguró que no volvería a tocar el tema de su romance con Juan Manuel Vargas, Tilsa Lozano respondió que no tiene ningún temor en hablar sobre el futbolista. “Tú sabes que no tengo problema de hablar y contar mi verdad”, finalizó Tilsa.