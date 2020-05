Tilsa Lozano reveló, durante una transmisión en vivo a través de Instagram que realizó con el popular ‘Choca’ Mandros, que retirará las dos demandas que interpuso contra Angie Jibaja en el Poder Judicial.

La empresaria tomó esta decisión debido a que no es ajena a la situación que vive su examiga, a quien hace poco le quitaron la custodia de sus dos hijos menores y luego de ello fue baleada por su presunta pareja, Ricardo Márquez Michieli.

“Yo tengo un tema legal con ella… Es tristísimo lo que le ha pasado y creo que realmente no quiero seguir con el proceso legal contra ella… Creo que es una persona que necesita mucho apoyo”, indicó.

“Realmente viendo todo lo que le ha pasado, que le han quitado a sus hijos, que la han baleado, si puedo y estoy en la posibilidad de quitarle el tema legal que tengo con ella, se lo quitaré”, agregó.

La exconejita de Palyboy admitió que “todos cometemos errores” e indicó que en este momento está viviendo un “proceso mucho más interno y emocional” y no está ”tan involucrada en el ‘tú me dijiste’, ‘tú me hiciste’”.

Asimismo, precisó que “(las demandas fueron) por difamación y acoso” y las ambas fueron aceptadas y siguen su curso “pero cuando la vida vuelva a la normalidad, definitivamente si voy a pedir que las retiren”.

Angie Jibaja: Tilsa Lozano retirará demandas en su contra 01/05/2020

Como se recuerda, Tilsa Lozano demandó a Angie jibaja a inicios de 2019 luego que “La chica de los tatuajes” se sentara en el sillón rojo de “El valor de la verdad” donde indicó que la exconductora de televisión la utilizó para cubrir el lío con el ‘Loco’ Vargas, además de insinuar que consumía drogas.

