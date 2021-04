Tilsa Lozano señaló que no le alegra que Magaly Medina se encuentre en proceso de divorcio del notario Alfredo Zambrano. En entrevista para el Trome, la modelo dijo que nunca le hará la feliz la tristeza ajena por más que le hayan hecho daño.

“Sí, la verdad estaba en Miami y empezó a reventar mi celular, pero para ser sincera no me causa ninguna satisfacción lo que le pasa, nunca voy a ser feliz con el dolor o la tristeza ajena, por más que me haya hecho daño, porque no soy así, cada uno da lo que es. A mí no me hace feliz la tristeza ajena y te lo digo de corazón, porque pasé por una ruptura amorosa con el papá de mis hijos y sufrí mucho porque se rompía mi familia”, dijo Tilsa Lozano cuando le preguntaron sobre el fin del matrimonio de la ‘Urraca’.

La exconductora de televisión explicó también que sobreexponer la vida privada en las redes sociales, esto cuando le preguntaron sobre la promoción que hizo Magaly Medina del video ‘Probablemente’, en el que participó Alfredo Zambrano.

“Podemos volver a usar el dicho de hace un rato y no solo en ella, creo que lamentablemente la humanidad, con esto de las redes sociales, sobreexpone su vida aparentando una perfección que no existe, porque nadie tiene una vida perfecta, pues todos tenemos problemas y lo único que hacen es mentirse y mentir al resto, no hay que mostrar como si fuera un circo nuestra vida”, agregó Tilsa Lozano.

Recordemos que Magaly Medina celebró su cumpleaños número 58 este miércoles 31 de marzo y se presentó en la conducción de “Magaly TV: La Firme”. La presentadora utilizó los últimos minutos de su espacio televisivo para agradecer a sus seguidores y amigos por sus muestras de apoyo tras anunciar que se separará del abogado Alfredo Zambrano.

“En estos últimos minutos del programa en que me despido y he pasado mi cumpleaños con ustedes compartiendo lo que más felicidad me ha dado en la vida (su programa y sus seguidores). Creo que este año tengo mucho que celebrar y mucho que agradecer, pero sobre todo quiero agradecer las muestras de cariño de todos ustedes”, expresó Medina.

