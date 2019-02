Tilsa Lozano sobre 'El Valor de la Verdad': "No me sentaré esta semana (en el sillón rojo)"

Síguenos en Facebook

La conductora de televisión Tilsa Lozano no descartó volver a participar en el programa 'El Valor de la Verdad' y señaló que el público no la verá sentada en el popular sillón rojo este sábado, pues aún no lo ha decidido.

"No, lo que he dicho es que no lo descarto, pero tendría que pensarlo, hablar con la producción. Ver qué preguntas me van a hacer, tendría que evaluar, pero no me sentaré esta semana. No lo sé, la verdad es que no sé si me voy a sentar", señaló en declaraciones a la prensa.

"Hubo conversaciones hace tiempo cuando todavía Beto (Ortiz) no se había ido al canal 9, pero nunca decidí hacerlo porque ya había nacido mi hija Valentina", reveló.

Aseguró que el programa estaría interesado en invitar a otros personajes del espectáculo que están vinculados a temas actuales. "Yo me imagino que ahora seguirán con este tema por todos lados. Invitarán a Poly, 'La Chama', André o Claudia Meza, la trujillana", explicó.

"Creo que hay muchas medias verdades y muchas medias mentiras. No le creo 100% a ninguno, pero le creo algo a todos", señaló Tilsa Lozano.

"En el caso de los chicos que han sido víctimas, ninguno tiene un beneficio. Todos se han perjudicado. Es lamentable, son cosas feas. No me parece gracioso lo que está pasando", explicó.