Tilsa Lozano sobre Juan Vargas: "Nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta"

Tilsa Lozano no fue ajena al mal momento económico que atraviesa Juan Manuel Vargas, por el remate de su casa en La Molina, debido a una deuda de más de dos millones de soles.

Comentó Tilsa Lozano sobre la situación del "Loco": “Nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta, no apostar a un solo negocio ni a una sola empresa. Además, siempre hay que guardar pan para mayo, sobre todo cuando uno tiene hijos, la educación es larga y cara”.

'Loco' Vargas: Poder Judicial ordena que rematen casa del futbolista

Y esta es su impresión sobre la infidelidad en la farándula: “No me asusta la infidelidad, me asusta que tantas personas la perdonen y no tengan la autoestima para valorarse y saber que merecen algo mejor. El amor no duele, duele que te falle la persona que creías que era la correcta”.

Juan Manuel Vargas había negado este proceso en el Poder Judicial incluso amenazó a los medios de no continuar tratando el tema. Sin embargo, ya se dereminó que el inmueble ubicado en la Av, Rinconada del Lago, La Molina ingrese al sistema de Remate Judicial electrónico.