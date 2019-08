Tilsa Lozano sobre supuesto infidelidad de Yahaira a Farfán: “Se le caerá la careta por segunda vez”

Síguenos en Facebook

La polémica conductora de televisión Tilsa Lozano, fue interrogada sobre las imágenes que podrían arruinar el romance que vive Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, luego de que las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’, captaran a la pareja disfrutando de una fiesta privada rodeados de sus íntimos amigos.

Cabe mencionar que Jamila Dahabreh comentó que Yahaira le mintió a Jefferson Farfán y le hizo creer que su hermana Silvana tuvo un romance con ‘Coto’. Esta táctica, al parecer, sería usada para despistar el posible romance del modelo con la salsera.

En una entrevista con Trome, Tilsa Lozano aconsejó a Jefferson Farfán que no ver el video que de Coto y Yahaira en una situación comprometedora: “En todo caso, ojalá que Jefferson no vea el video que yo he visto”.

También indicó lo siguiente: "Si sale a la luz el video que yo he visto se le va a caer la careta por segunda vez".

