Tilsa Lozano y su peculiar ‘amenaza’ a Miguel Hidalgo antes de quedar embarazada

Síguenos en Facebook

Tilsa Lozano estuvo este sábado en el ‘Chocahuarique’, espacio conducido por Choca Mandros. La conductora de TV reveló varios detalles de sus inicios en la televisión peruana que muy pocos conocen, además de anécdotas privadas de su relación con el padre de su hija Miguel Hidalgo.

La modelo reveló que una anécdota que pasó con Miguel Hidalgo antes de que ella quede embarazada.

Según comentó la exconejita, ella tenía una sesión de fotos en Panamá para la revista ‘PlayBoy’, pero esta propuesta no fue aprobada por su expareja, Miguelón.

Tilsa Lozano sostuvo que tuvo que ‘amenazar’ a Miguel Hidalgo diciéndole que si quedaba embarazada no viajaría, pero si no lo conseguía, pues haría la sesión de fotos.

“Yo cuando empecé a salir con Miguel, me llamaron para hacer un calendario para ‘PlayBoy’, ya me habían contratado y tenía que irme a Panamá a hacer las fotos y a Miguel no le gustó la idea. Entonces, yo le dije ‘Mira papito, o tenemos un hijo o me voy a hacer mi calendario a Panamá’, yo lo amenacé”.

Luego, Tilsa viajó a Miami de vacaciones junto a Miguelón y sin darse cuenta quedó embarazada.

“Luego nos fuimos a Miami y regreso embarazada. Todo está en la mente (risas), tuve que cancelar el calendario, les expliqué a los de ‘PlayBoy’ porque las fotos eran para agosto y yo me enteré que estaba embarazada en abril, así que...”.