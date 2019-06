Tilsa Lozano admitió que no le agrada Yahaira Plasencia por esta razón

En una entrevista para el diario Trome, Tilsa Lozano no dudó en dejar sus humildes opiniones sobre Yahaira Plasencia y su posible reconciliación con Jefferson Farfán. Cabe mencionar que la conductora admitió que a la salsera le conviene mediáticamente y económicamente ser vinculada una vez más con el jugador.

“Siento que a Yahaira Plasencia le suma y muchísimo estar con Jefferson Farfán, y en todo sentido, pero a él volver con ella (Plasencia), no, para nada. Si él la quisiera perdonar, si la ama y le gusta, es su vida. Tiene la libertad de hacer lo que quiera, si sigue enamorado, para adelante, pero no creo que le sume regresar”, contó Tilsa Lozano.

Por otro lado, 'Tili' sí cree que Yahaira y Jefferson han retomado su relación: "Si me preguntan por las especulaciones, también diría y creería que han regresado. No me sorprendería (si han vuelto), porque creo que, en su momento, él sí se moría por ella".

Para finalizar, la exmodelo admitió que no le agrada Yahaira Plasencia. "Ella es la negadora de la salsa. Como persona no la conozco, pero hablando del espectáculo, me cae quáker", agregó.