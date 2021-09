A once meses de la muerte de su esposo Javier Carmona, la conductora televisiva Tula Rodríguez había anunciado en una emisora musical que estaba dispuesta a rehacer su vida, pues contaba con la venia de su hija Valentina. Esto no tendría nada de extraño si es que la exvedette no hubiera sido captada en una local nocturno de Miami con nada y más y nada menos que su expareja Gino Barbieri.

El encuentro, a pocos días de señalar que nuevamente estaba soltera, causó sorpresa no solamente en sus seguidores, sino también de los medios de la farándula local, y no es para menos, pues ella ya nos tenía acostumbrados a hacer público en sus redes sociales los viajes al extranjero que emprendía con su pequeña, pero está vez había decidido callar.

Tras ser ampayados, muchos se preguntan si lo dicho por la popular ‘Peludita’ tendría estrecha relación con la cita que iba a tener con su ex, con el que estaría pensando darse una nueva oportunidad, o simplemente se trató de una coincidencia. Cual sea el motivo de su reunión, esta ha servido para recordar el romance que tuvieron hace más de una década.

¿CÓMO FUE LA HISTORIA DE AMOR DE TULA RODRÍGUEZ Y GINO BARBIERI?

A continuación, todos los detalles que debes saber de la breve relación entre Tula y Gino.

Los dos fueron captados conversando en un local de Miami (Foto: Tula Rodríguez y Gino Barbieri / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Ambos se conocieron en las instalaciones de Frecuencia Latina en 2008 . Tula Rodríguez trabajaba en el canal y Gino Barbieri formaba parte de la producción de un programa en el canal.

SE ENAMORARON

Con la convivencia, surgió el amor y empezaron un romance, que pese a haber durado poco, fue muy intenso.

EL FINAL LLEGÓ PRONTO

Al poco tiempo, la relación terminó y aunque estuvo alejada de escándalos, se dijo que una infidelidad por parte de Barbieri habría provocado la ruptura. Una figura del espectáculo fue la manzana de la discordia, nos referimos a Cathy Sáenz, la popular ‘Mamacha’.

UNA INFIDELIDAD

Por aquel entonces, Tula Rodríguez prefirió callar, pero años después dio a conocer la verdad. En 2016 se animó a contar la verdad brevemente. “Fue muchos años atrás, ya ni lo recuerdo. Hay cosas que uno guarda en el baúl de los recuerdos. Yo ya había terminado con él también. Me da roche hablar de mi ex. ¿Si me atrasó [Cathy Sáenz]? ¿Tú qué crees? Hay una relación cordial con ella ahora, la veo y la saludo”, respondió cuando Rodrigo González, le consultó si le habían sido infiel.

Tula dijo en una entrevista que es soltera y puede comenzar a escribir una nueva historia de amor (Foto: Tula Rodríguez / Instagram)

¿QUIÉN ES GINO BARBIERI?

Gino Barbieri formó parte del equipo de producción del programa que conducía Tula Rodríguez en Latina. Aunque estuvo viviendo en Perú, se fue a radicar a Estados Unidos, donde trabaja como mesero en un restaurante, según reveló Paula Pérez, la madre de uno de sus hijos.

Se sabe que él suele recibir en su casa a algunas figuras peruanas que viajan al país norteamericano.

En sus redes sociales, sube fotografías de las cosas que realiza a diario y de sus amigos, además de mostrar algunas cosas que prepara.