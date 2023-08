Tokischa en Perú: La rapera dominicana se presentará en el Centro Cultural Lima.

La música es más que letras pegadizas y un ritmo agradable al oído. La música también es el medio perfecto para trastocar nociones, romper esquemas y dar mensajes auténticos. Esto es precisamente lo que consigue Tokischa cada vez que sube al escenario para encender el lugar. Muy pronto el público peruano podrá dar fe de ello cuando llegue a nuestro país.

Además de sus propios temas que ya se han convertido en éxitos en su República Dominicana natal y en todo el mundo, Tokischa ha hecho que la industria internacional no la pierda de vista en ningún instante gracias a increíbles colaboraciones junto a artistas de la talla de Madonna, Bad Bunny, Marshmello, Rosalía, J Balvin, Ozuna y otros.

Es precisamente junto a Madonna, que la rapera se lució en el remake “Hung Up”, y, por si fuera poco, ambas mujeres tomaron New York Fashion Week para promocionar el nuevo sencillo. Tampoco se puede dejar de mencionar su presencia en los principales desfiles de moda, incluido el de Tom Ford, y su paso por el Latin Music Week de Billboard, donde se unió y fue destacada en el panel Women on the Rise.

Este meteórico ascenso, su honestidad y actitud desenfadada le han valido tener una repercusión masiva en redes sociales, sumando seguidores a un ritmo vertiginoso. Por esto no es de extrañar que su gira por Estados Unidos y Europa, el pasado 2022, fue un éxito absoluto, consiguiendo agotar entradas en algunos de los locales más importantes en los que cualquier cantante puede tener el honor de presentarse.

Fiel a su estilo único, Tokischa se presentará en un formato que combinará tanto un concierto con una fiesta y que llevará por nombre “A lo Oscuro”. Este concepto verá por iniciada la noche con una alucinante fiesta a cargo de DJ Warner y muchos más DJs que encenderán la noche, luego le darán paso a la propia Tokischa que entrará lista para remecer el escenario, tras lo cual la diversión no habrá acabado, pues la fiesta se retomará una vez más.