Tommy Portugal cree que Susan Ochoa está mal asesorada por su manager

El exitoso cantante de cumbia Tommy Portugal, conversó en exclusiva con diario Correo sobre el lanzamiento de una nueva versión del tema “Tú no cambiarás”, el mismo que se hizo popular en su voz cuando integraba la agrupación musical “Tornado” y marcó toda una generación amante de la tecnocumbia.

“Hace 20 años hicimos “Tú no cambiarás” en tecnocumbia y fue un éxito rotundo. Lo pasaban en todas las radios, incluso en las radios de salsa de diferentes géneros (…) Siempre me decían en los conciertos cuando era solista ‘oe, canta Tú no cambiarás’. Siempre cantaba el corito y los músicos me seguían”, comentó el cantante de cumbia.

Por ese motivo, Tommy Portugal se animó a relanzar este tema, pero en el género de cumbia. "Un día Estrella (su pareja), va a verme y me dice: ‘¿por qué no le haces una nueva versión’”.

En una parte de la entrevista, Tommy Portugal se animó a hablar sobre la polémica rivalidad que existe entre Gisela Valcárcel y Susan Ochoa.

“Yo respeto mucho a Gisela por los años que tiene en la televisión y siempre de manera exitosa. Todos los que estamos metidos en este mundo sabemos que el programa de Gisela es una vitrina para todos los artistas y sabemos que es un ‘reality’, y su competencia es un programa como el de Beto que tiene bastante contenido atractivo para mucha gente”.

Luego continuó con: “Ya se sabe cómo es (los programas de reality) y si tu aceptas pues”. Al cantante de cumbia se le preguntó lo siguiente: “¿Crees que Susan Ochoa está mal asesorada?”

“Todos los artistas trabajamos con managers y con gente que nos asesora. Ella (Susan Ochoa) sabe dónde se está metiendo y su gente debió de asesorarla bien”.