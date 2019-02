Tommy Portugal vuelve a los escenarios como solista (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tommy Portugal ha demostrado ser un difusor de la cumbia por vocación. El cantante no se cansa de rendir homenaje a los verdaderos padres de la cumbia costeña y este 2019 lanzará la segunda versión de “Homenaje a Nuestra Cumbia 2”, junto a su agrupación “La Pasión”.

La fecha escogida para presentar su nuevo material musical será el 8 de febrero en las plataformas en todas las plataformas musicales como Spotify y YouTube.

En esta ocasión, el cantante incluye un merecido homenaje al fallecido Jhonny Orosco, a quién considera su mentor musical. Además, el artista inició su carrera musical en el grupo Néctar.

“Llevo veinte años cantando a la cumbia. He experimentado varias etapas y no me arrepiento. Cada una me ha dejado un aprendizaje distinto. Estoy satisfecho de haberme tomado un receso para recordar mis orígenes en agrupaciones musicales. A muchas de ellas las considero la universidad de la cumbia peruana. Hoy vengo renovado y entusiasmado de darle lo mejor a mi público”, comentó Tommy.