‘Tongo’ pide entre lágrimas trasplante de riñón: "No me dejen morir" (VIDEO)

José Abelardo Gutiérrez Alanya, conocido en el mundo artístico como 'Tongo', preocupó a sus seguidores al revelar que se encuentra delicado de salud.

El popular personaje hizo un desesperado pedido a las autoridades para que le brinden ayuda y pueda recuperarse de los problemas de salud que presenta actualmente.

“Atención todo el Perú, por favor, ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, toda mi voz, he dado todo para ustedes. Ahora, por favor, yo quiero que me ayuden, por favor les pido de todo corazón. A los señores congresistas, al Presidente, a todos por favor que me ayuden, que no me dejen morir. ¡No me abandonen!”, manifestó Tongo entre lágrimas a través de un enlace telefónico con Exitosa.

Según señaló Magaly Medina en su programa, el cantante peruano tendría una insuficiencia renal terminal a causa de la diabetes que padece, por lo que necesita con urgencia un trasplante de riñón.