Toño Centella compra muebles a su esposa, pese a que ella niega que haya retomado relación (VIDEO) Magaly Medina señaló que no le parece que en época de pandemia se realice gastos superfluos. “Él no ha respetado las normas. Él dice que no tiene dinero, que por eso hace conciertos, pero se da el lujo de renovar la casa a la mujer que le hizo llorar públicamente”, indicó