Triunfó el amor. Toño Centella oficializó su reconciliación con Johana Rodríguez, quien pese a todos los hechos suscitados en las últimas semanas, seguía siendo su esposa en papeles. Ahora la relación se sustenta en los hechos.

El programa Magaly TV la firme captó a la pareja en actos cariñosos, abrazándose, cantándose el uno al otro y sellando su amor con un tierno beso ante la sorpresa de los asistentes de un “privadito”.

“Yo no sé por qué te quiero tanto y tú no me quieres nada. Seguramente es un capricho, una obsesión, que un día dejé vivir sin ti mi amor… Te amo”, se le escuchó cantar a Toño Centella antes de besar a su esposa.

Cabe mencionar que a pesar de que fueron captados saliendo de un hotel, la esposa de Toño negó en su momento que hayan retomado la relación en sus redes sociales ante las preguntas insistentes de sus seguidores.

Los comentarios contra el cantante no se hicieron esperar. Las burlas lo cansaron y tuvo que cortar una transmisión en vivo ante su incomodidad.

“Acá los machos alfa que me rodena dicen “qué roche”. O sea, ustedes no perdonarían que una esposa suya, novia, le ponga los cachos, ustedes no volvería. O sea, no se tragarían su orgullo, su amor propio por volver con una mujer. ¿Por qué no?, ¿por qué las mujeres sí tenemos que perdonarlos a ustedes cuando se largan, van, tienen su calentura y luego vuelven?”, mencionó Magaly Medina.