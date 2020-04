En tiempos de aislamiento social, Toño Jauregui lanza un tema con el que invita al público a reflexionar sobre la sociedad. “Por arte de magia”, su nueva producción, ya se encuentra disponible en redes sociales.

“Por arte de magia” es una reflexión de la sociedad, ¿cómo llegaste a este punto sobre lo que veías a tu alrededor?

Siempre he hecho un análisis de la sociedad, como lo hace cualquier artista. Creo que nos identificamos mucho con lo que sucede en nuestro alrededor. Todos estamos aquí, y luego nos damos cuenta que en el mundo pasa algo similar. Hay despreocupación por varias cosas, como el clima. Por ese lado me incliné para hacer esta letra. Con esto que sucede a raíz del coronavirus, vemos también la indolencia e irresponsabilidad de las personas. Sentí que había cierta identificación con la coyuntura.

La frase “Dramatizaré mi obra sagrada para sostenerme en la ciencia que aprueba mi drama estelar”, ¿llevas esta crítica hacia quienes utilizan la coyuntura para promocionarse?

Hablo en general, todos; no solo artistas. A veces exageramos o nos aprovechamos de la coyuntura. Pasa también con algunos medios de comunicación. La letra parte de ver cuando buscamos el beneficio propio sobre el bien social. Yo solo analizo esta situación, pero también reconozco mis faltas. Lo importante era hacer esta reflexión, para buscar un cambio.

Complementas esta posición con “Miras atrás como si no fueras culpable”…

Es como quejarse del congreso, pero sales y votas por lo mismo. Siendo más específicos, en esta situación, uno critica que la gente sale a pasear, pero también lo hacen. No solo es tirar la piedra y decir que uno no es culpable.

Con este tema le das un giro a tu narrativo. Con Libido o Unión Cinema, indagabas más en las relaciones humanas. ¿Por qué ahora tocar un tema social?

Tuve varios puntos inspirativos. Eso lo empecé a tomar y transcribir a una melodía pegajosa. Tenía idea de hacer una canción alegre o fácil de escuchar, pero que la letra tenga una narrativa no tan simple. Busqué otras fuentes de inspiración, las cuales estuvieron siempre, como los noticieros, la situación de Chile y de Ecuador, las protestas. Investigué cómo en unas sociedades estas posturas tienen más arraigo.

Musicalmente, la producción mantiene tu esencia…

Quería mantener la raíz con la que me hice músico, como el rock. Están las guitarras, esta distorsión. Siempre hay estos rumores que dicen que este género ya no funciona, pero me traté de desligar de esos comentarios y la moda que rodea. Tuve inspiraciones del rock nacional que escuchaba en mis inicios, las bandas que estaban en la Feria del Hogar.

El rock nacional del ochenta tenía esta fusión con el new wave. En el noventa, se populariza estas influencias en lo alternativo. Hoy se trabaja mucho la fusión, ¿consideras que es parte de la evolución o un camino muy distinto a lo que hacían?

Todo debe andar hacia una evolución y experimentación. Siempre existe la posibilidad de perder el rumbo, pero acá tenemos un equilibrio. Estas situaciones se ven a través del tiempo, también se observa en la propuesta que tienes como artista. Es solo no perder el horizonte que tienes.

Perfil

Toño Jauregui, músico y compositor

Fue parte de la banda Libido desde su fundación, hasta el 2012. Posteriormente, también integró el grupo Unión Cinema. Desde el 2014, continúa su carrera como músico solista. Ha lanzado varios temas propios.