Tony Rosado amenaza a Magaly Medina: "Yo la voy a meter a la cárcel" (VIDEO)

El líder de la agrupación 'Internacional Pacífico', Tony Rosado, volvió a arremeter contra Magaly Medina en su último concierto y aseguró que la demandará por medio millón de dólares.

"No se preocupe señora, que pase todo esto, así públicamente le digo, la voy a denunciar por medio millón de dólares por haberme dicho delincuente... Si Farfán no la mete a la cárcel, yo la voy a meter a la cárcel, así que mejor retírese de la televisión, retírese", dijo el cantante de cumbia en pleno concierto.

Sin importarle la presencia de las cámaras, el llamado 'Ruiseñor de la cumbia' no tuvo problemas en referirse en reiteradas ocasiones a la conductora de televisión y decir varias lisuras frente al público, donde también se encontraban algunos niños.

"Después de 40 años no saben cómo hacerle daño al artista que tiene muchos años cantando, que ha comenzado desde abajo, no saben cómo tumbarlo. Más bien muchísimas gracias a esa señora dama por haberle abierto los ojos al público de quién es Tony Rosado, no ofende a nadie, ni más voy a decir (lisura)", agregó el cumbiambero en respuesta a las críticas.