Fiscalía abre investigación preliminar contra Tony Rosado por presuntas agresiones a mujeres

El Ministerio Público dispuso abrir 60 días de investigación preliminar en contra de Víctor Agustín Rosado Adanaque, conocido artísticamente como 'Tony Rosado', como presunto autor del delito de agresiones en contra de las mujeres.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Fiscalía anunció que la decisión fue tomada por el 4º Despacho de la 3º Fiscalía Especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del Grupo Familiar de Lima.

De esta manera se dará inicio a diversas diligencias con el fin de esclarecer el caso, luego de que el programa de Magaly Medina difundiera videos en los que se puede ver al cantante de cumbia insultando a las mujeres y realizando tocamientos indebidos a las mujeres que sube al escenario.

"Lo que yo hago no es nada. Mira el video de otros grupos donde se acuestan encima de las mujeres. La gente que está borracha sube al escenario y quiere bailar así y que les toque porque les gusta, para mí es algo normal. A mí deben dejarme tranquilo, porque no he violado a nadie, sino a ellos deben meterlos presos", manifestó Tony Rosado a Perú 21 al ser consultado sobre su conducta en el escenario.

En otro de sus pronunciamientos, Tony Rosado generó indignación entre los usuarios de las redes sociales al intentar justificar su conducta agresiva con las mujeres.

"No incentiva a nada (mi comportamiento). Si el hombre ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque le tendrá odio o porque la mujer no le hace caso", expresó el líder de la agrupación Internacional Pacífico.