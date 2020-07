Para Tony Succar, cada paso importante en su carrera viene además con una buena nueva. Esta vez, el ganador del Grammy Latino, celebra ser parte de Warner Chapell, la importante editora de música que congrega a los mejores compositores y productores que las famosas estrellas de Warner Music necesitan para sus discos.

“Yo siempre quise escribir para películas, para musicales de Broadway, o componer con gente que no sea de salsa. Bruno Mars está con Warner, Ed Sheeran también, hay personalidades muy importantes con la que podemos unirnos y esa es mi meta. Imagínate, tengo unos días y ayer mismo me llamaron para una oportunidad con HBO”, cuenta emocionado el peruano desde su casa-estudio en Miami.

Estarás como en una vitrina al alcance de las estrellas...

He logrado muchas cosas solo, y ahora se me abre una gran oportunidad de seguir avanzando en mi carrera.

Y esas oportunidades no llegan dos veces.

Y yo no los busqué, ellos me llamaron, y es más, tuve otra oportunidad con “Concord”, la compañía que tiene a Chick Corea, entre otros monstruos del jazz, y que hoy posee el catálogo de Fania, ellos estaban detrás mío. Mi abogado, familia y amigos me dijeron; Warner es mucha más compañía y decidí.

Lo mejor de todo es que expanderás tu panorama musical.

Exacto, ahora me voy a volver una máquina de producir diversos géneros de música, sé que muchas puertas se me van a abrir. Estoy muy emocionado de este nuevo camino.

Te debes sentir emocionado y orgulloso porque todo lo conseguido ha sido por tu propio esfuerzo.

Todo me ha costado mucho sudor, yo no he tenido ningún inversionista, no tengo ningún manager que está conectado con el mundo entero.

¿Tu contrato con Warner Chapell te limitará a trabajar proyectos propios?

Tengo la libertad de hacer mis propios proyectos, pero hay unas cláusulas en el contrato que debo cumplir, son prioridad. Hay proyectos que son parte de la negociación que se deben llevar a cabo. Lo bueno es que tengo mi propio estudio aquí en mi hogar, puedo producir una canción en poco tiempo. Pienso que voy a poder cumplir proyectos personales y también los de Warner. Lo bueno de esta negociación es que no estoy bloqueado.

Acabas de lanzar un nuevo disco.

El 22 de mayo lancé junto a Pablo Gil “Raíces Jazz Orchestra” que espero sea considerado para los Latín Grammy. Está buenísimo, es un disco de Latín Jazz y Big Band, y yo siempre he querido hacer un disco con orquesta, por eso, me fui por ese lado. Estamos promocionándolo.

¿En qué momento descansas?

Es muy difícil para mí mantenerme tranquilo, siento que esoy viviendo un momento de subida y no puedo darme el lujo de parar el tren.

Definitivamente estás en tu mejor momento...

Todo esto que se viene me ha llegado en el momento preciso, cuando estoy súper preparado para esto y no solamente para un género musical, donde yo me siento confortable. No sé exactamente lo qué va a pasar, pero creo que será muy bueno.

Perfil de Tony Succar

Músico y productor

El ganador del Grammy Latino deja el Perú a los dos años de edad junto a su familia para radicar en Miami. Desde pequeño se involucra musicalmente en la orquesta que tenían sus padres, él músico, ella cantante.

