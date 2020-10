El productor musical y percusionista, Tony Succar, se mostró muy afectado por la muerte de José Vinces Manzanares, más conocido como ‘Pussy’, promotor de ‘Las caras de Atahualpa’ que hoy han sido pintadas de blanco como homenaje a su fallecimiento.

“Él fue una persona muy chévere conmigo y lo que hizo en el Callao con ‘Las caras de Atahualpa’ fue algo increíble. Y les digo que internacionalmente y ‘Las caras de Atahualpa’ ha sido un sitio emblemático para todos nosotros que amamos la salsa”, dijo Tony en su video.

Succar recordó que fue el periodista Nicolás Lucar quien lo llevó por primera vez a ver ‘Las caras de Atahualpa’, allí lo entrevistó y pudo gozar del calor de la gente del Callao.

“Allí me dan la noticia un señor que se llama Alexis ‘el salsa’, a quien le agradezco mucho porque él pintó mi muro… Cada vez que viajaba a Perú quería ir a ‘Las caras de Atahualpa’, quería estar en la esquina de la salsa, en el Callao porque es increíble como viven la salsa las personas de allí”, señaló conmovido el músico.

Además, Tony aseguró que le duele en el corazón que ‘Las caras de Ayahualpa’ hayan desaparecido de esa parte del Callao.

“Me acabo de enterar de que por el fallecimiento del señor Pussy pintaron todas las paredes de blanco. Ya las caras no están allí algo que me duele en el corazón. Su corazón era muy grande y yo estoy honrado de poder conocerlo. Gracias por todo lo que has hecho por la salsa y por el Callao. Igual el Callao y ‘Las caras de Atahualpa’ están en nuestros corazones y eso es lo más importante que siga viviendo en nuestro corazón y en todas las fotos que tenemos, los recuerdos lindos y yo sé que pronto estaré por allá para seguir tocando música”, expresó Succar.