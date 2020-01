Tony Succar está de duelo. La abuela del músico acaba de fallecer y él dio a conocer la noticia a todos sus seguidores a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió un emotivo mensaje de despedida dedicado a su familiar.

“Que descanses en paz Abuelita Lola… Mucho dolor ahorita, pero sé que estás con Dios, celebramos tu vida hoy y siempre. Todos los recuerdos, tus consejos, tanto amor que nos diste, vives en mi corazón”, escribió inicialmente el también productor.

“Siempre me voy a recordar que me decías que sonría... De niño, no me gustaba sonreír nunca, y tú fuiste la que me sacó la sonrisa y ahora no paro de sonreír. Por ti, estoy aquí en este país, viviendo mis sueños”, agregó en el extenso mensaje.

“Te voy a extrañar mucho, Voy a extrañar mucho tus castañuelas, cuando bailabas y tocabas con oyichan, mi papá y mamá, cuando me jalabas las orejas... Todo... Fuiste lo máximo, que legado tan increible... I love you abuelita”, finalizó en el texto Tony Succar.

Junto al texto -que compartió hace solo unas horas y ya tiene más de 7 mil “Corazones”- el también productor musical colocó algunas fotografías de su abuela, quien aparece junto a él en importantes momentos de su vida.

Los mensajes de aliento y solidaridad de parte de todos sus fanáticos y de algunos de sus colegas no se hicieron esperar. En la algunos de ellos, le dieron el pésame y en muchos otros, le enviaron mucha fuerza para superar este triste momento.

