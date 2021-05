Para Tony Succar el día debería tener más de 24 horas. ¿La razón? El músico de origen peruano radicado en Miami siempre tiene más de un proyecto bajo el brazo y quisiera tener más tiempo para aceptar todas las propuestas. Hoy está más entusiasmado que nunca porque el 20 de mayo estará disponible a través de su página web su especial “Más de Mí”, un resumen visual de su exitosa trayectoria en la música.

“Es una producción que está basada en el disco del mismo nombre, pero vamos mucho más allá. Cuenta la historia de cómo pude construir mi estudio y unir tanto talento para hacer primero el disco ‘Unity’ y luego cuando tuve la oportunidad de trabajar con José Luis Piloto y logré con ‘Más de Mí’, cuatro nominaciones al Latin Grammy y gané dos. Quería contar esa historia, quería que sepan cómo pude lograr ese trofeo siendo un artista independiente.

Tu vida es un ejemplo para el talento joven que debe entender que en esta industria musical hay que insistir y no rendirse.

Esa fue la idea y el concepto que manejé para hacer este especial buscaba inspirar a los jóvenes que están luchando por sus sueños y que muchas veces no tienen motivación, porque la misma industria le niega las oportunidades.

Hablando de la poderosa industria, tú no te alineaste con las tendencias, hiciste los discos que quisiste.

Exactamente, yo quise apostar sobre un género que me gusta, que representa mucho en la música como la salsa y que actualmente la industria no la ve como tendencia. En realidad uno puede lograr lo que quiere si apunta hacia la excelencia y hace las cosas bien. Va a tomar su tiempo, no es de la noche a la mañana, todas las cosas llegan a su hora.

También es importante rodearte de un buen equipo de gente que aporte a tu crecimiento...

Es como en cualquier equipo de fútbol, es súper importante tener buenos jugadores pero no solamente estrellas, todos deben aportar en la medida de su función, es básico que no haya ninguna persona que jale para su lado y que no apunte en dirección al proyecto. Eso es exactamente lo que se ve en el especial, que hay que convocar a gente que sabe y aprender de ellos, eso es exactamente lo que yo hice, me rodeé de gente importante que ha tenido éxito durante mucho tiempo. Fácil es llegar, pero difícil mantenerte.

“Más de Mí”, tu disco premiado te ha puesto la valla alta respecto a tu próximo trabajo. ¿No te sientes presionado por eso?

Creo que definitivamente la industria va a presionarte siempre porque has logrado algo grande, pero yo no me llevo por esas cosas. Yo tengo que seguir haciendo música como cuando yo no tenía los Grammys, ¿me entiendes? No puede influir tu trabajo, los premios, el éxito o la plata, tienes que hacerlo por lo que te dice tu corazón y por lo que vienes haciendo y te ha funcionado.

¿Y ahora en qué anda Tony Succar?

Ahorita estoy produciendo dos canciones para La India y también estamos mezclando y masterizando el disco de mi concierto en el Gran Teatro Nacional que está quedando increíble. Al mismo tiempo estoy trabajando en el próximo disco, lo estoy haciendo lento, pero seguro.

¿Y seguirás apostando por la composición, faceta que desarrollaste en ‘Más de Mí’?

Claro, componer es un placer inmenso, y sentarme a compartir ese oficio con diferentes personas un privilegio. Estoy trabajando con José Luis Piloto y también tengo unos temas con gente del rubro pop y urbano, estoy mezclando más géneros. Va a quedar chévere el nuevo disco.

¿Qué parte de tu historia que se verá en tu especial crees que va a motivar más?

Verán una historia que le puede pasar a cualquiera, mi vida es la de un inmigrante en Estados Unidos que luchó mucho junto a su familia para lograr sus sueños, eso es lo que quería contar en el especial. Para conseguir lo que uno quiere hay que trabajar duro, no hay otra forma, es lo que me ha pasado y lo que quise contar.

Tony Succar

Su álbum debut “Unity”, un homenaje musical latino a Michael Jackson, alcanzó el número uno en la lista de música tropical en Billboard. La India, Sheila E., Jon Secada, Tito Nieves, fueron algunas de las estrellas invitadas.