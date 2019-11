Tony Succar sobre Yahaira Plasencia: "Para mí es como una modelo... su música no me interesa"

Tras ganar dos Grammy Latino como 'Productor del Año' y 'Mejor álbum de salsa', Tony Succar se encuentra en Perú dando entrevistas a varios medios de comunicación y habló sobre los rumores que lo han enfrentado con Yahaira Plasencia, luego de mostrar su admiración hacia Daniela Darcourt y no decir nada de la popular 'Reina del totó'.

"Lo que pasa es que yo no he visto cosas de Yahaira suficiente para poder decirte, lo único que sé es por Sergio George porque yo soy amigo de él, soy seguidor de sus redes y posteó con Yahaira y para mí es como una modelo…", dijo el percusionista peruano a diario Karibeña.

Asimismo, Tony Succar resaltó que nunca ha dicho que la música de Yahaira Plasencia sea mala, pero que a él simplemente no le interesa.

"Lo que me refiero es que yo siempre voy a ser transparente. Hay dos tipos de música, te gusta o no te gusta, todo el mundo tiene su opinión. Yo nunca he dicho que la música de ella es mala pero simplemente a mí no me interesa", agregó el también salsero.

Por otro lado, Tony Succar negó que se haya querido enfrentar a los salseros peruanos al decir que falta originalidad.

"No estoy hablando solo de los covers porque Oscar D´León ha hecho covers hasta de vals peruanos, Marc Anthony ha hecho mil covers, Tito Nieves hizo covers de Marco Antonio Solis pero la sonoridad de Tito quedó ahí, es su sello. Es la originalidad en la producción, en la visión del artista, un estilo. No estoy hablando de los cantantes, sino de los músicos… Yo amo a Daniela Darcourt, César Vega, …", sostuvo Succar a dicho medio local.