A través de sus redes sociales, Tula Rodríguez agradeció las mensajes de cariño que sus seguidores le han enviado, luego que confirmara que salió positiva a la prueba de COVID-19.

“Gracias por las muestras de cariño. Ustedes saben que todas las semanas me hacía la prueba hasta que el sábado por la tarde me dijeron que era positivo y quedé en shock”, comentó la conductora de TV.

Luego continuó con: “sí me dio mucho temor, tengo miedo, sobretodo por mis papás que son de la tercera edad. A mi papá no le hemos sacado la prueba porque aún no tiene los síntomas, pero mi mamá sí, un poquitín”.

CORREO - TULA AGRADECE MENSAJES DE SUS FANS

“Me he contagiado trabajando”

La conductora de TV reapareció en ‘En boca de todos’ a través de una videollamada, para contar la batalla que está librando con el mortal virus. Además, detalló que su hija y su mamá presentan algunos síntomas, por lo que no descarta que se hayan contagiado.

“Valentina y mi mamá, lamento que al parecer tienen algunos síntomas. Yo no siento mayor síntoma (...) Valentina presenta ciertos dolores de cabeza y porque yo duermo con mi hija y mi mamá esta sintiendo alguna carraspera en la garganta. Con mi mama y mi hija hemos estado en la cama abrazándonos, besándonos”, dijo Tula Rodríguez.

Luego continuó con: “quiero pedirle perdón a mi papa, mi mamá y a mi hija si los he contagiado porque me he contagiado trabajando, porque tengo que salir a trabajar. Estoy segura que vamos a salir de esta”.

CORREO - Tula revela que su hija y su madre se habrían contagiado de COVID-19: “quiero pedirle perdón, me contagié trabajando ”





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO