View this post on Instagram

Hola!!!! Cómo están? Espero que sanos y pasando la cuarentena en casa. Yo se que no es fácil 😢 pero Tenemos que quedarnos en casita hasta el 12 de abril. Y es por eso que les quiero pedir algo: Haz de tu casa una fiesta!!! Siii así como lo leen. Escucha música, canta, baila. Haz de tu casa un templo: Ora, reza, medita, pregunta, agradece, alaba, suplica. Haz de tu casa una escuela: Lee, escribe, dibuja, pinta, estudia, aprende, enseña. Haz de tu casa una tienda: Limpia, ordena, organiza, decora, etiqueta, mueve de lugar, vende, dona. Haz de tu casa un restaurante: Cocina, come, prueba, crea recetas, cultiva especias, planta un huerto. En fin... haz de tu casa, de tu familia, un lugar de amor. Con amor y ánimo saldremos de esta todos juntos! 💪🏽 #yomequedoencasa #Diosesbueno #Solofaltastú