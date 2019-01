Tula Rodríguez: “Javier Carmona es el amor de mi vida y me volvería a casar con él mil veces más”

Síguenos en Facebook

Tula Rodríguez tuvo un 2018 muy difícil, ya que su esposo Javier Carmona sufrió de un infarto en agosto y que en la actualidad aún permanece en cuidados intensivos. Ahora, luego de varios meses, la también actriz confesó que ha sido una etapa muy dura, pero la vida continua.

“No es fácil, pero nosotras igual continuamos, Valentina sabe (lo que pasa), veníamos hablando de que, pase lo que pase, nosotras hemos tenido 10 años (junto a Javier Carmona) con el amor de mi vida, con su papá que es un ‘churro’. Lo amamos mucho. Nosotras estamos de pie, fuertes y esperando, aceptamos lo que vaya a suceder", comentó Tula Rodríguez a DMG.

Tula comentó que antes que entrara a formar parte del a conducción de “En boca de todos”, tuvo que hacerle entender a su hija que tenía que trabajar.

“Te juro que me las parto al mil, al principio a ella le apenaba, pero entendió que tengo que trabajar, tengo que estar con papá y con ella”, agregó la conductora.

Cabe mencionar que Tula tuvo unas hermosas palabras para su esposa, el cual ella reafirma es el amor de su vida. "Ayer estaba en el carro y escuché una canción que bailaba con él, eso me emocionó y mi hija me decía que no me ponga así. Le expliqué que era de felicidad… lo vivido y lo gozado nadie me lo quita, Javier es el amor de mi vida. Me casé enamorada y volvería a casarme con el mismo hombre mil veces más”.

La conductora de TV siempre está pendiente de su hija, y en esta oportunidad, Tula junto a Valentina estuvieron presentes en el avant premiere de “Cómo entrenar a tu dragón 3”, filme que se estrenará el próximo 31 de enero, donde podremos ver más de las aventuras de “Chimuelo” y de Hipo.