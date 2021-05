La presentadora de televisión, Tula Rodríguez, hizo una publicación en su red social Instagram donde recomendó a sus seguidores no hacer comentarios que dañen a la personas escudándose en el anonimato del teclado.

“Lo que no veas con tus ojos no lo inventes con tu boca. Ojo: Lo que sale de tu boca es lo qué hay en tu corazón. Las redes están plagadas de odio, insultan, ofenden, crean historia falsas etc etc etc...No seas parte de esa gente que disfruta dañar detrás de un teclado”, escribió.

Tula Rodríguez no tiene planes de enamorarse en este momento, sin embargo no descarta hacerlo en el futuro. Reveló que su hija Valentina no quiere. Vale recordar que hace algunos meses falleció su esposo, el exgerente televisivo Javier Carmona.

“Siempre me preguntan sobre si estoy dispuesta a darme una nueva oportunidad en el amor y te voy a decir una cosa: Valentina no quiere. Ella tiene miedo, me quiere a su lado siempre”, manifestó la conductora de “En Boca de Todos” en declaraciones a diario Ojo.

“No es algo, de verdad, que por el momento tenga en mis planes, pero a la vez yo le he dicho a ella que es algo que puede pasar en un futuro. Soy humana, ella hará su propia vida y no voy a pretender que todo el tiempo voy a estar con las puertas cerradas al amor”, manifestó.

Esta posibilidad “pone triste” a su pequeña; por ello la exbailarina indicó que ya habló con su hija y le aclaró que “nadie va a ocupar el lugar de su padre porque ella ha tenido al padre más bueno del mundo”.

