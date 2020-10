Rebeca Escribens no dudó en salir en defensa de Tula Rodríguez ante las críticas que viene recibiendo en redes sociales por su regreso a la televisión, luego del fallecimiento de su esposo Javier Carmona, quien murió hace poco menos de un mes después de estar en estado vegetativo por más de dos años.

La conductora de ‘América Espectáculos’ no pudo ocultar su indignación por los comentarios negativos que existen en torno al luto que guarda Tula Rodríguez y remarcó que ese es un tema muy personal.

“Por qué no se van a lavar su calzón, a limpiar la cocina en vez de estar metiendo la nariz en donde nadie los llama. Cada quien hace luto como mejor le parezca, que no te vean llorando no quiere decir que no estés sufriendo desgarradoramente”, sostuvo Rebeca Escribens.

Rebeca Escribens defiende a Tula Rodríguez

Además, la también actriz recordó la experiencia que ella vivió cuando sufrió la muerte de su progenitora hace muchos años.

“Yo por mi madre me demoré nueve años en llorarla, nueve años. ¿Saben cuándo la lloré? Cuando nación mi hijo, Dios mío, me dio una depresión de la patada. Uno no sabe en qué momento, es que uno necesita estar parada, necesita estar fuerte para los hijos, por los hijos y para uno también”, agregó la conductora de espectáculos.

Como se sabe, Tula Rodríguez anunció en sus redes sociales que este lunes 26 de octubre se reincorporará a la conducción de su programa ‘En boca de todos’.

