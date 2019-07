Tula Rodríguez responde a Rosángela Espinoza por decirle que pertenece a "otra generación" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tula Rodríguez respondió de forma contundente a Rosángela Espinoza cuando la modelo hizo énfasis en que la conductora ya pertenecía a otra generación.

Todo comenzó cuando Rosángela Espinoza hizo alarde de sus dos copas ganadas en 'El Gran Show' durante un segmento en el programa 'En Boca de Todos'.

Entre bromas Tula Rodríguez le respondió “¿Sabes por qué tú has ganado El Gran Show?Porque yo no acepté ir”. Al escuchar esto la popular 'chica selfie' no se quedó callada y se refirió al tema de la edad.

"Es que la verdad tú perteneces a la generación X, Tula. Nosotros somo los milenials, centenials", dijo Rosángela Espinoza.

Tula Rodríguez se dio cuenta de su mensaje. "Eso sí es verdad ¿qué edad tienes amor?" le dijo. A lo que Rosángela respondió "Yo tengo 29 años bien puestos".

"Bueno, ya estás raspando los 30, así que te voy a contar todo lo que he hecho cuando tenía 29 años", expresó la conductora.

"Yo tengo 5 años trabajando en la TV ¿Y tú?", agregó Rosángela. Entonces la exvedette le respondió " Yo trabajo desde los 15. Y si te digo todo lo que yo había hecho cuando tenía tu edad, te vas a quedar callada".