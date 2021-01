Tula Rodríguez expresó en sus redes sociales lo emocionado que se encuentra de regresar a la conducción de En Boca de Todos este lunes 18 de enero.

“Estoy muy contenta porque el lunes 18 arranca En boca de todos a las 1 de la tarde que es su horario original. El equipo del programa está trabajando durísimo para hacer un programa de super entretenimiento para que tu la pases bien”, comentó Tula en sus historias de Instagram.

PRUEBA COVID-19

La conductora de TV revelo que, para ingresar a las instalaciones y al programa de América, tiene que presentar su prueba de descarte de coronavirus.

“Como el lunes empieza el programa y nadie puede entrar si no tiene la prueba del hisopado, me la hicieron. Tengo que reconocer que pensé que me iba a doler más” , expresó Tula.

