Tula Rodríguez sobre Natalie Vértiz: "A mí no me parece muy bonita. Me parece media paliducha"

Tula Rodríguez cuestionó la belleza de la modelo Natalie Vértiz durante un segmento del programa 'En Boca de Todos' cuando Yako Eskenazi participaba como invitado.

Durante la entrevista, el conocido 'Chicho' de la serie 'De vuelta al barrio' elogió cómo se veía su esposa, quien apareció sin maquillaje en una imagen.

"Mamacita, mira esos ojos. Y hasta con cara lavada. Mira esos ojos, esa boca", dijo Yako Eskenazi.

Al escuchar esto, Tula Rodríguez intervino y dijo que esto no era así. "A mí no me parece muy bonita. Me parece media paliducha. Es mi opinión y no soy envidiosa. Todas las mujeres somos bonitas, pero no todas llegaron a la repartición de belleza", comentó Tula.

Maju Mantilla, por su parte, defendió a pareja de Yako Eskenazi. "No, es su musa", dijo la ex Miss.