Tula Rodríguez no le cierra las puertas al amor; sin embargo, aseguró que entre sus pretendientes están descartados los futbolistas. Además, confesó que desea un compañero de su misma edad.

“No, yo soy una mujer de base 4 y si voy a voltear a mirar tiene que ser mínimo de base 4. A mí no me gustan chicos ni ya no quiero mayores, quiero a alguien como yo”, comentó ante las cámaras de “América Espectáculos”.

Por otro lado, la conductora de “En boca de todos” habló de la importancia de vacunarse para prevenir el coronavirus (COVID-19).

“Las vacunas funcionan porque hay mucha gente que se ha enfermado y tiene muy pocos síntomas, hay otros que me decían que no vacune a mi hija. Mucha gente opina, pero creo que hay que respetar a las personas que creemos en una vacuna”, explicó.

Finalmente, la compañera de Maju Mantilla lamentó que su madre, quien perdió la vida a causa del COVID-19, no haya podido vacunarse.

“Mi madre ya va a cumplir un año de fallecida y yo creo que si ella se hubiera vacunado no se hubiera ido. Tomemos esto muy en serio”, señaló.

