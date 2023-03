La banda de rock “Usted Señalemelo” regresa al Perú, tras su último concierto en el 2018, para reencontrarse con sus seguidores este jueves 23 de marzo en el Centro de Convenciones Barranco Arena.

Los integrantes de la agrupación -Juan Saieg, Gabriel Orozco y Lucca Beguerie Petrich- vuelven con dos nuevas canciones en su repertorio: “Un nuevo comienzo” y “Flores que sangran”, estrenadas en octubre de 2022 y febrero del 2023, respectivamente.

En conversación con Diario CORREO, los músicos expresaron lo significativo que fue su reencuentro tras pausar sus actividades por la pandemia del COVID-19. “Una sensación nueva como banda” que los impulsa, en estos momentos, a continuar con su proyección artística.

Regresan mucho más consolidados como grupo musical, con ocho años de trayectoria ¿Cómo describirían o calificarían el momento en el que se encuentran actualmente en sus carreras?

Lucca: Creo que estamos en un momento de reencuentro, es la primera vez que nos pasa desde que estamos como banda . Esta pausa que dimos durante la pandemia no la habíamos dado antes y era muy necesaria, es un momento en el que estamos bastante renovados de energías, con bastantes cosas que vivió cada uno por separado, que siempre está bueno, para retroalimentar la creatividad.

Estábamos los tres permanentemente juntos y si no estábamos trabajando igual estábamos juntos, porque somos amigos también. Entonces creo que fue un tiempo que sirvió, llega la pandemia, íbamos a ir a tocar a México al Viva Latino y justo después de ese show íbamos a parar un poco. La pandemia hizo que fuera todo un poco más largo, pero la verdad que sí, yo lo llamaría así, como “una sensación nueva que tenemos como banda”, que está bueno para la música y para todo lo que se nos viene.

La revista Rolling Stones los consideró como la “nueva banda joven que lidera la última gran renovación del rock nacional en Argentina”. ¿Cómo asumieron el reconocimiento?

Lucca: Agradezco esa consideración, pero no tiene un peso en nosotros, está buenísimo que lo vean así, pero es algo que lo ve y lo toma la gente de afuera, no es algo que es tan presente como una cuestión nuestra.

Juan: Comprometidos estamos con la música, no sé si porque Rolling Stones lo diga cambie nuestra mirada. Es el compromiso que ya tenemos con la música y con nuestra banda. La verdad es que eso fue algo que se dijo en su momento y por ahí era un poco real que estábamos representando más quizá a una banda federal: una que estaba haciendo muchísimo trabajo y reflejándolo como ninguna otra en ese momento. Pero lo llevamos como bandera para también replicarlo hacia artistas nuevos, más que nada por el compromiso hacia el amor al arte que tenemos.

Tienen un público amplio que no solo está integrado por personas de veinte años o alrededores, sino también por oyentes con edades más avanzadas ¿Qué creen que caracteriza a “Usted señálemelo” que traspasa esas barreras?

Lucca: Hay mucho público de gente que es más grande que nosotros, les da nostalgia de cómo era la música en nuestro país hace un tiempo. Y yo creo que la gente joven lo ve como algo nuevo también, como algo que no está tan al alcance de la mano como en otra época del rock, que no es lo principal o mainstream de la música, sino que pasa por otros géneros.

Creo que justo damos con ese sector del público que quiere ver bandas, que quiere buscar algo nuevo y nosotros estamos en búsqueda de eso, de lo musical, de poder ser una banda que hace lo que le gusta hacer, el estilo de género que le gusta hacer y en el momento que le gusta hacerlo, como que no estamos muy pendientes de... Si obviamente escuchamos lo que pasa y todo, pero no es que “porque hoy se está escuchando más este género o este tipo de música, vamos a hacer esa música”.

¿Fue difícil retomar sus actividades como artistas? ¿Cómo llevan el regreso a esa rutina si es que cabe la expresión?

Gabriel: Fue increíble para nosotros, un poco sorpresivo también, que después de algunos años de inactividad hubiera tanta gente con la energía que había cuando nos fuimos. Fue muy grato, hubo mucho nerviosismo y ansiedad por ver qué es lo que pasaba, por reencontrarnos con tanta gente, lo cual moviliza mucho a cada uno de nosotros,. Pero fue hermoso, muy tranquilizante también saber que la gente estaba expectante todavía, que la gente seguía esperando música, que tenía ganas de vernos en vivo, que para nosotros es algo que disfrutamos mucho, tocar los instrumentos, compartiendo con gente en el escenario, así que fue una experiencia increíblemente intensa y linda.

Juan: Y a la vez también fue como si no hubiera existido una pausa o un lapso entre eso, lo que sucedió el último show y este último, y creo que va a pasar un poco lo mismo allá en Perú, va a ser como si hubiera sido ayer que hubiéramos tocado, como si el 23 hubiera sido el 19. Yo creo que va a estar muy bueno, vamos a estar presentando esta nueva formación, nuevas canciones, los dos singles que sacamos, “Nuevo Comienzo” y “Las Flores Sangran”, así que estamos como ansiosos respecto a ello y contentos con ya estar tocando también, irnos preparando para la fecha en Perú.

A otros grupos musicales puede costarles regresar después de un tiempo, retomar los escenarios ¿Alguna sugerencia en particular, sobre ello, a otros colegas?

Lucca: Es difícil dar un consejo cuando lo que te pasa y lo que nos pasa a nosotros es algo muy interno, entonces me parece que es un poco seguir eso. Sí, hay bandas que se toman un tiempo, justo el otro día hablaba con una banda amiga que también es de Argentina y están medio separados y están viendo si vuelven o no, y me decía, “y si volvieron ustedes, ¿por qué no podemos volver nosotros?”.

Y le dije: “claro, depende de lo que pase en el grupo humano, si están todos predispuestos a volver a estar en ese camino”, y también sabiendo cómo es eso, porque en un punto es como una familia, y sabes que hay cosas que no van a cambiar, entonces también aprender a aceptarnos como somos y decir “bueno, hay ciertas cosas que van a ser así, y chau, estamos dispuestos a seguir con esto”. Entonces creo que es algo de cada grupo, y no sé, en un par de años por ahí te contamos, a ver cómo nos ven, pero yo creo que va a estar bien.

¿Un mensaje final a sus seguidores peruanos antes del concierto este 23 de marzo?

Lucca: Que vayan estudiando las canciones nuevas (risas) que las escuchen, que lo compartan también, nos viene súper bien que pueden invitar a alguien que pueda vernos en vivo.

El ‘vivo’ te termina de cerrar un círculo de lo que es la banda, que por ahí solamente con lo que está en redes no lo puedes terminar de ver, entonces el show en vivo es como que hay mucha energía y está muy bueno, si alguna vez escucharon la banda y les gustó, me parece que es una buena oportunidad como para que se terminen de enganchar el show en vivo.