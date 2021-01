Valeria Piazza contó que con la pandemia del coronavirus estuvo entre la población vulnerable, debido a que padece el síndrome de Behcet, una enfermedad incurable que ataca a los vasos sanguíneos.

La conductora de televisión se sinceró y dijo que el mal que aqueja su salud le ha enseñado a valorar más la vida.

“Así es, el 2018 me detectaron el síndrome de Behcet, una enfermedad incurable que ataca a los vasos sanguíneos y puedes perder la visión. No podía caminar, fue terrible. Gracias a Dios seguí un tratamiento en Barcelona y mejoré dos años después. La llegada de la pandemia me hizo persona vulnerable porque el tratamiento bajó mis defensas, me siento mejor. Por eso he aprendido a valorar mucho la vida y las oportunidades que aparecen”, contó al diario El Popular.

Por otro lado, Valeria dijo sentirse feliz de acompañar al público en las mañanas en el bloque de “América Espectáculos”. “Estoy con ‘Choca’ Mandros cuidándole el programa a Rebeca Escribens, que está de vacaciones, y también estoy en el noticiero del mediodía. Agradecida por esta oportunidad que me dan”, comentó.

La exMiss Perú comentó que con los años ha aprendido a que las críticas no le afecten, y agradeció algunas figuras del medio por el apoyo y enseñanzas que le brindaron.

“Al inicio me afectaban (las críticas), ahora no. Puedo cometer algunos errores en vivo por mi nerviosismo, pero uno aprende. Uno puede haber estudiado la carrera pero estar en la práctica es otra cosa. Agradezco a Mávila Huertas, René Gastelumendi y Erick Osores que me apoyaron cuando estuve en el noticiero, ahora estoy aprendiendo de ‘Choca’ y las enseñanzas de Rebeca Escribens”, añadió.

En el 2018, Valeria Piazza, fue diagnosticada con una enfermedad incurable, la cual actualmente está controlada gracias a un tratamiento.

