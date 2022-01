Valeria Piazza decidió referirse a los rumores de una posible relación entre Luciana Fuster y Patricio Parodi. Es importante recordar que todo empezó desde que ambos protagonizaron un ‘ampay’ besándose meses atrás.

“Son súper jóvenes, creo que está fluyendo bastante, no sabíamos que están prácticamente en una relación. De la mano, Luciana ha posteado, Ale Fuller también ha posteado y no creo que lo haya hecho sin preguntar. No hay nada más que decir, para mí ya están”, dijo la exmiss Perú en una entrevista para El Popular.

Asimismo, la modelo dijo que no debieron haberlo negado porque si realmente pasaba algo tarde o temprano todo sale a la luz, pero también puede ser la posibilidad de que de verdad no pasaba nada y se han enamorado en el camino.

“Estaban juntos en la Academia, vemos las escenas de los besos y se veían bastante naturales, yo creo que la química surgió en esas grabaciones, no antes”, indicó Valeria.

También, Piazza comentó: “creo que todo nació en la Academia justo porque los hicieron pareja. (Los besos) les salían súper natural, parecía que no estaban actuando y yo dije ‘ah no acá hay algo’ por eso cuando te entrevistan es mejor no dar un no rotundo”.

Finalmente, la modelo agregó que ella cree en los códigos de la amistad (tema muy sonado porque Flavia y Luciana eran amigas), y que sus amigos deben tener los mismos valores que ella. Para Valeria, nunca se mira al ex de una amiga o algo parecido.