Vanesa Terkes habla sobre demanda contra George Forsyth: “No guardo rencor”

Vanessa Terkes continúa el proceso legal contra su aún esposo George Forsyth, a quien denunció por maltrato psicológico hace algunos meses. A pesar de los malos momentos que vivió con el alcalde de La Victoria, la actriz menciona que no le guarda rencor.

"No guardo rencor, tengo un corazón enorme y aprendo de las cosas que me pasan en la vida. No es la primera vez que me caigo contra el piso y me levanto. Seguramente me volverá a pasar", aseguró la actriz en el programa "En escena" de RPP Noticias.

Cabe mencionar que la presentadora de TV sigue con el proceso legar contra George Forsyth y, el próximo 2 de octubre, asistirá a la Fiscalía por una diligencia.

"Sigue su curso y lo ven mis abogados”, enfatizó la actriz peruana.