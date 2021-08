La actriz venezolana Vanessa Silva, quien actualmente interpreta a Luna Mujica en la telenovela “Luz de Luna”, se viene ganando un nombre en Perú con su rol protagónico. En una reciente entrevista, habló sobre el impacto de este rol para su carrera y se sinceró sobre su salida de Venezuela en búsqueda de sus sueños.

En una reciente entrevista con el diario La República, la actriz venezolana, de 24 años, contó que tiene dos nacionalidades, venezolana y alemana. Además, reveló cómo fue salir de su país a los 19 años en búsqueda de cumplir sus metas.

“Hace cinco años que me fui a vivir a México. Dos años antes de irme, había estado en Inglaterra estudiando inglés con mi hermano. Yo no estaba preparada para irme del nido de mis papás. Me fui solo por una temporada, pero mi hermano sí se quedó y luego se fue a vivir a Alemania”, contó Silva.

“Regresé a Venezuela, tenía 19 años y lo último que hice fue trabajar en un programa infantil. Es que siempre soñé con la internacionalización, pero la situación del país y lo complicado que era me empujó al final a México, que es un buen centro para trabajar... Hubo un montón de oportunidades que no tenía en Venezuela”, añadió.





Asimismo, Vanessa Silva reconoció que no se quedó en Venezuela porque no hay muchas oportunidades de trabajo en el mundo de la actuación. Además, aseguró que su decisión le ayudó mucho a despegar su carrera a nivel internacional.

“El mercado es muy pequeño. No se produce igual que antes. Ya no es la época de oro de la televisión venezolana, como en algunos años cuando todos querían ir a hacer telenovelas en Venezuela, ya hace mucho tiempo que eso no es así... Yo tenía muy claro que quería actuar y quería tener la oportunidad de explorar nuevos mercados porque cada país trabaja diferente. Entonces, no me quería quedar estancada en una sola cosa. No me arrepiento, me ha ido excelente”, precisó.

Como se sabe, la actriz venezolana ha paseado su talento por diferentes países y ha trabajado en otras teleseries como “El man es Germán recargado”, “El Taxista”, “Papá a toda madre”, “A puro corazón” y “Los profesionales de las tareas”. Además, protagonizó el videoclip de “Aunque ahora estés con él”, tema de Ricardo Montaner.

