Vanessa Terkes confiesa que sigue creyendo en el amor: "Cada etapa que pasa es por algo"

Vanessa Terkes sorprendió al volver a hablar de amor, luego de cumplirse ya casi tres meses desde que anunció su separación del alcalde de La Victoria, George Forsyth.

“¿Si sigo creyendo en el amor? Claro, estoy llena de amor. Ahorita ni siquiera me pasa por acá (señala su frente) el tema del amor, miren mis ojeras, estoy ‘chambeando’ en todo lo que puedo. No estoy saliendo, no estoy conociendo gente, estoy dándome tiempo para mí, tratando de crecer como ser humano”, comentó la conductora en el programa 'En boca de todos'.

Asimismo, la actriz peruana contó que está comenzando desde cero y que "cada etapa que pasa es por algo", en alusión al fuerte escándalo que originó su denuncia por violencia familiar contra su expareja.

“La vida no es fácil, pero tampoco es complicada, hay maneras de verla. Las cosas las puedes tomar de dos maneras, para aprender o hundirte. Estoy empezando desde cero y no es la primera vez ni será la última, soy una persona reincidente por naturaleza. Sé que voy a salir y seguir adelante”, agregó Vanessa Terkes.