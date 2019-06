Andrea Llosa reflexiona sobre la justicia peruana tras denuncia de Vanessa Terkes

Síguenos en Facebook

Vanessa Terkes denunció a su aún esposo George Forsyth por violencia familiar, luego de que hace unas semanas anunció su separación a través de un comunicado.

Luego que Vanessa Terkes tuviera una abrupta salida de la Corte Superior de Justicia de Lima, su abogada estuvo declarando a la prensa y comentó lo siguiente: “pese a las súplicas, a los llamados y a los llantos de ella, para ver qué es lo que está pasando realmente y por qué el cambio y por qué los maltratos tan bruscos que le viene infiriendo”.

Tras la denuncia de Vanessa Terkes, Andrea Llosa no pudo pasar por alto un detalle que pocos notaron. La periodista utilizó su cuenta de Facebook para hacer notar la rapidez con la que las autoridades se han pronunciado, mostrando una eficiencia que no se ha visto reflejada en casos de personas que no son mediáticas.

"Me encantaría que el Ministerio de la Mujer y la Fiscalía sean tan proactivos y eficientes con las denunciantes de todos los sectores de nuestro país, así, igualito como lo fueron con Vanessa Terkes", señaló la conductora de 'Nunca Más'.