La noche del último miércoles, el programa “Magaly TV: La Firme”, emitió un ‘ampay’ de Vanessa Terkes en el que se puede ver a la actriz en muy mal estado saliendo de una fiesta en Barranco.

En las imágenes difundidas por el espacio que conduce Magaly Medina, la actriz aparece vomitando mientras está sentada en la parte trasera de en un auto. Con la ayuda de un amigo, trata de recuperarse y toma agua.

“Uy hace tiempo que no nos pase eso, años de años (...) Esta se ha tomado pero hasta... Ni cuando se separó de Forsyth la vimos así”, dijo la periodistas al comentar el video de Vanessa Terkes.

La aún esposa de George Forsyth fue consulta al respecto la tarde de este jueves en “En boca de todos”, donde hizo un mea culpa y explicó que fue lo que provocó que estuviera en este estado tan lamentable.

“Me da mucha pena que hayan tenido que ver las imágenes de ayer. Yo me hice un corte grande ese mismo día y me pusieron 14 puntos, fue profundo. Me cosieron por adentro, por afuera, me dieron siete días de descanso médico, pero yo a veces me creo súper chica y pues no”, indicó.

“Seguí con mis actividades, tuve el cumpleaños de una amiga, ese día, y se me ocurrió la brillante idea de tomarme dos tragos que se me cruzó con los antibióticos, la anestesia, y lo demás lo vieron", agregó.

